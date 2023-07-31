Юпітер знаходиться у сприятливому транзиті: хто зможе розбагатіти у серпні

З початком серпня Юпітер знаходиться у вогняному Овні, а це вважається доволі сприятливим транзитом, констатують астрологи та дають поради щодо фінансів всім представникам зодіакального кола на перший тиждень третього місяця літа.

Втім, як пише lifestyleasia.com, буде спостерігатися ретроградний рух Меркурія, Венери та Сатурна, що може привести до погіршення фінансового сценарію у деяких знаків зодіаку.

Овен

Друга половина серпня — вдалий час для фінансових ризиків. Найкраще приділити увагу освіті та навчанню. Це не тільки розширить ваш кругозір, але й принесе щедрі дивіденди. Прибуток надходитиме з декількох джерел, і це буде гарний час для розширення та професійного зростання.

Телець

Ви будете дещо трохи розчаровані. Справи йтимуть не так, як ви запланували. Незважаючи на всі зусилля, ви можете не досягти бажаних результатів. Поїздки по роботі також успіхів не принесуть. В той же час витрати різко зростуть до небажаних рівнів. Астрологи радять не робити великих інвестицій і триматися подалі від торгівлі.

Близнюки

Серпень буде хорошим місяцем з точки зору можливостей. Будьте обачними, щоб не проґавити перспективних шансів. Ви можете отримати дуже вигідну пропозицію про роботу або підвищення зарплати. Подорожі, пов’язані з роботою, можуть бути корисними, і відкриють нові шляхи для кар’єрного зростання.

Рак

Не дуже сприятливий місяць у плані фінансів. Гроші прийдуть, але витрати будуть дуже великі. Краще у серпні не ризикувати. Це не час для будь-яких змін, будь то робота чи бізнес. Співробітництво чи партнерство слід відкласти.

Лев

Астрологи радять максимально використати цей транзит, оскільки зірки готові сприяти вам у всіх починаннях. Ви отримаєте не тільки значний дохід, а й повне задоволення від процесу роботи. Сміливо втілюйте плани. Ваш бізнес буде процвітати, ви навіть можете виграти кілька нагород. Інвестиції, зроблені раніше, будуть плідними.

Читайте також: Жовтий, зелений чи фіолетовий: який колір приносить гроші вашому знаку зодіаку

Діва

Деякі несподівані проблеми змусять зупинитися та переглянути плани. Вам потрібно бути обережними при спілкуванні з колегами і начальством. Ймовірні фінансові втрати через зайві суперечки.

Терези

Терези відчують професійне вигорання та перевтому. Наполеглива праця не принесе задовільних результатів. Астрологи радять добре спланувати і делегувати частину своєї роботи. Справи можуть піти не так, як ви очікували, а відповідальність ляже на вас. Ймовірне скорочення доходу. Однак згодом ситуація покращиться.

Скорпіон

У серпні ймовірні затримки в завершенні проєктів і деякі перешкоди на роботі. Ви відчуєте тривогу через фінансову нестабільність. Астрологи кажуть, що суперники та конкуренти на роботі можуть вас перевершити. Наполеглива праця допоможе подолати ситуацію.

Стрілець

Серпень принесе процвітання. Ви отримаєте суттєвий дохід або важливу винагороду за завершення проєкту. Ви навіть матимете змогу відкласти певну суму та почати накопичувати кошти.

Козеріг

У серпні на вас чекають злети і падіння. Витрати різко зростуть, і ви не завжди зможете їх самостійно покрити. Можуть виникнути розбіжності на роботі та суперечки з колегами. Для успіху важлива командна робота, і над цим потрібно попрацювати.

Водолій

Серпень принесе справжні фінансові потрясіння. Відсутність співпраці призведе до того, що ви не зможете досягти поставлених цілей. Астрологи пророкують скасування проектів і замовлень.

Риби

Серпень буде посереднім місяцем. На роботі ви зіткнетеся з надмірним тиском, що спричинить незадоволення та хвилювання. Витрати значно зростуть, а конкуренти ставитимуть палки в колеса. Друга половина місяця буде більш вдалою.

Раніше астрологи назвали знак зодіаку, для якого нинішня осінь стане дуже вдалою у фінансовму плані.

Фото Pixabay

137

Читайте нас у Facebook та Instagram