Обстріл російськими терористам Кривого Рогу: кількість жертв та поранених зросла

Через обстріл Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули вже двоє людей, кількість поранених зросла до 31, серед яких четверо дітей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, поранені з рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями четверо дітей.

Стан більшості людей — задовільний. Двоє важких.

Під завалами можуть бути ще люди. Про це в етері телемарафону сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Двоє вже загинули. Близько 5−7 осіб знаходяться під завалами», — розповів він.

За даними ДСНС України вдалося врятувати дитину 2013 року народження.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, російські війська випустили дві ракети по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку пролунали вибухи, в регіоні на той момент було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що одна з ракет потрапила до житлового будинку, друга — до навчального закладу. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, 10 поранено.

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