У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо (відео)

У понеділок, 31 липня, рашисти, які вночі вдарили ракетами по Харкову, обстріляли й Кривий Ріг.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», — повідомив мер міста Олександр Вілкул.

У той же час місцеві пабліки пишуть про те, що вибухів було кілька. В мережу виклали відео з наслідкими «прильоту», зняте в одній з квартир містян.

Вибухи у місті підтвердив й очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: «Російські терористи! Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом».

За інформацією МВС України, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

«Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація про «приліт» ракет у житловий будинок. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.

Також ворог у понеділок обстріляв Херсон — поцілив у центральну частину міста з РСЗВ «Град». За інформацією очільника обласної ОВА Олександра Прокудіна, під удар потрапив працівник комунального підприємства — він загинув. Поранення отримали двоє його колег.

Як відомо, населені пункти Дніпропетровської області майже щодня зазнають обстрілів з боку військ рашистів. Окупанти для атак часто застосовують реактивну та важку артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район. Зокрема, війська рф протягом цієї ночі нзавдали сім ударів по Нікопольському району.

Ілюстративне фото з мережі

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