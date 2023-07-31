Дрони будуть садити примусово: Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників

Президент Володимир Зеленський, який нещодавно підписав закон щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану, затвердив й закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їхньому незаконному використанню.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

Документ включає заборону будь-яких польотів безпілотників над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

Співробітникам СБУ, військовослужбовцям Нацгвардії, а також поліцейським надаються повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту БПЛА.

Нагадаємо, що наразі безпілотники є вкрай необхідними на фронті. Нещодавно віце-прем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео, на якому показав українську Армію дронів.

Фото Pixabay

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