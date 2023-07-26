«Пташки» вирушають на фронт: Федоров показав українську Армію безпілотників (відео)

Віце-прем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше розповів про виробництво безпілотників в Україні, опублікував відео, на якому показав українську Армію дронів.

«Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. „Пташки“ зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми Армія дронів. Дякую Президенту за підтримку програми та особисту увагу!» — написав він.

Про цю армію безпілотників говорив у вчорашньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів. Вже не проекту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися. Абсолютно потрібні обороні всі дрони — від доволі простих „Мавіків“ до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто — на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово», — сказав глава держави.

Газета Washington Post написали цікаву статтю про українські дрони. З неї випливає, що українці успішно випробували технологію, яка за допомогою ШІ алгоритмів доводить ударні дрони навіть до рухомої цілі, якщо управління переривається РЕБом. Така технологія розробляється зростаючою кількістю українських компаній і є одним із декількох проривів, які прискорюють та демократизують летальність дронів.

В газеті йдеться про те, що Україна перетворилася на супер лабораторію винаходів, понад 200 українських компаній співпрацюють з військовими для вдосконалення продуктів і притягують інвестиції від відомих західних підприємців.

Як писали «ФАКТИ», днями невідомі дрони атакували москву.

Фото: скріншот відео

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