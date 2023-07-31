Впав з 68-го поверху: в Гонконзі розбився екстремал з Франції

Екстремальні заняття людей, на жаль, досить часто закінчуються трагічно, нещодавно «ФАКТИ» писали про загибель мінісубмарини «Титан» в Атлантиці. В Гонконзі, як повідомляє South China Morning Post, поліція розслідує, як загинув 30-річний Ремі Лучіді під час занять екстремальними видами спорту на вежі Трегунтер.

Джерело, знайоме зі справою, раніше повідомило, що Лучіді, який у соціальних мережах використовував ім'я «Ремі Енігма», востаннє бачили живим, коли він стукав у вікно пентхауса на 68-му поверсі вежі Трегунтера приблизно о 19:30 20 липня.

Перелякана хатня робітниця квартири викликала поліцію, коли побачила чоловіка за вікном. Ремі Лучіді впав з будівлі до прибуття поліції, і на місці події було констатовано його смерть. Поліція знайшла його спортивну камеру, яка містила відеозаписи екстремальних видів спорту.

Джерело повідомило, що, можливо, чоловік опинився в пастці за межами пентхаусу під час підйому і постукав у вікно по допомогу, перш ніж розбитися на смерть.

Фотографія, розміщена на сторінці француза в Instagram всього п'ять днів тому, була підписана «Гонконг» і була зроблена з хмарочоса Таймс-сквер у Козуей-Бей (один із районів Гонконгу). У суботу кілька користувачів соціальних мереж залишили в коментарях повідомлення «Спочивай з миром».

На інших фотографіях, опублікованих в Інтернеті, видно, як Лучіді піднімався і стояв на вершині висотних будівель в Дубаї, Болгарії та Франції в минулому році. На одному відео, знятому в жовтні минулого року, видно, як він піднімається на найвищу у Франції димову трубу і ходить по краю 300-метрової конструкції без страховки.

Кілька співробітників хостелу «Ашока» в районі Chungking Mansions підтвердили, що Лучіді зупинявся там. Власник хостелу Гурджит Каур розповів, що екстремал тримався сам по собі, але був «доброзичливим і скромним хлопцем», коли він розмовляв з ним.

«Він був здоровий, підтягнутий і мав щасливе обличчя», — сказав він.

Працівник нічної зміни, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що розмовляв з Лучіді кілька разів, і француз казав йому, що перебуває в Гонконзі у відпустці.

«Він сказав мені, що збирається в похід в гори, коли я запитав, куди він збирається. Він сказав, що хоче багато ходити в гори», — додав працівник.

Записи камер спостереження показали, що Ремі Лучіді вийшов з ліфта на 49-му поверсі і пізніше був помічений на сходах на останньому поверсі. Охоронці також виявили, що замок на останньому поверсі був зламаний, але не змогли знайти Ремі. Пізніше чоловіка знайшли мертвим на землі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, відомий трюкач загинув, намагаючись встановити світовий рекорд.

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