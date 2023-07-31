Дуже довга «відпустка» на Кіпрі завершилася відставкою: нардеп Холодов склав мандат

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов, який перебуває за кордоном, подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Про це повідомив у Facebook голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України», — написав він.

Також Стефанчук зазначив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування щодо Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав з України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. У «Схемах» уточнювали, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Варто зауважити, що минулого тижня Рада позбавила депутатського мандата ще одного нардепа зі «Слуги народу» — Юрія Арістова. Це сталося після того, як журналісти дізналися про його відпочинок на Мальдівах.

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