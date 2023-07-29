Крім колишнього нардепа Юрія Арістова, який під час повномасштабної війни в Україні «засвітився» на Мальдівах, в Раді виявили ще одного «любителя» відпочинку в гарячих широтах.

Так, за інформацією журналістів «Схем», народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради й не голосує.



Згідно з даними джерел «Схем» із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. О 10 ранку цього дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Перед цим він пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022 і повернувшись 11 січня цього року.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав з України.

Згідно з даними джерел «Схем», щонайменше у червні та липні 2022, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там «Схеми» раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток — поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань в сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, підключається по відеозв’язку.

«Схеми» звернулися до голови ВР Руслана Стефанчука та апарату Ради з питаннями, чи надавали народному депутату Холодову відпустки чи відрядження за кордон протягом 2022−2023 років, чи звітував він по поверненню та з яких причин не відвідує парламентські засідання.

«У 2023 році відпустки народному депутату України Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались», — зазначили в Апараті ВР у коментарі «Схемам».

Також журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес.

Наприкінці грудня 2022-го року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. Згідно з даними комерційного реєстру Австрії, цю частку їй за 17,5 тисяч євро готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський.

У документі Катерина Шаховська вказала адресою маєток в елітному районі Відня, який «Схеми» виявили у власності родини ще у 2019 році. Будинок вартістю у 6 мільйонів євро був оформлений на дружину Холодова. Вона позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко — дружини кума російського президента володимира путіна віктора медведчука.

У Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова — на вулиці Вальфішгассе у центрі міста.

Андрій Холодов не вперше надовго виїжджає та пропускає засідання парламенту — раніше «Схеми» повідомляли, що «слуга народу» перед закриттям авіасполучення через пандемію Covid виїхав «карантинити» на Кіпр.

Також у вересні 2022 року журналісти УП зустріли нардепа Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» заявляли, що Холодов вирушив за кордон з «гуманітарною місією».

Як повідомляли «ФАКТИ», нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова взяли під варту. За даними СБУ, під час повномасштабного вторгнення рф нардеп перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

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