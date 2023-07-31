«За судом у справі Антона Яценка я би поспостерігав у прямому етері», — Охотін

Нещодавно інформаційний простір вибухнув обуреннями після публічних заяв мера Умані Ірини Плетньової, згідно яких народний депутат Антон Яценко нібито намагався зірвати процес допомоги ЗСУ та натякав на лояльність до носіїв «руського міра». Після цього Плетньова назвала Яценка «російським агентом», а народний депутат перейшов на образи та нібито погрожував Плетньовій. Як пишуть ЗМІ, ситуація нібито дійшла до того рівня, коли Плетньова отримала охорону СБУ, а по Яценку розпочали відповідне впровадження

«Війна не любить зайвої публічності. Але ось за судом у справі Антона Яценка я би поспостерігав у прямому ефірі.

І мова не про те, що репутацію цього політика складно назвати бездоганною, зокрема через кейс «тендерної мафії».



Мова про ситуацію, коли Яценко ймовірно дзвонив Ірині Плетньовій, меру Умані, та закликав не допомагати українській армії.



«Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і незрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою», — згадувала Плетньова події 25 лютого.



Депутатський статус — це не захист від сепаратизму. І політичне керівництво України вже продемонструвало, що готове в правовому полі йти на різкі кроки в боротьбі з «рускомірцамі».



А ось ризик того, що судова система спустить справу на гальмах — є", — написав військовослужбовець ТРО ЗСУ Охотін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно в Херсоні затримали колишнього посадовця Херсонської ОДА, який під час окупації працював на російських окупантів.

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