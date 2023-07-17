Феодосійський колаборант, який зливає дані кримчан, що підтримують Україну, стверджує про замах на нього

За інформацією підконтрольних окупантам медіа, днями в окупованій Феодосії поряд з будинком, де живе підконтрольний спецслужбам агресора блогер Олександр Таліпов, вибухнув скутер. Причому останній одразу почав заявляти, що начебто мопед був із елементами, що вражають і що це замах на нього, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. Нагадаємо, що саме цей Таліпов написав звернення до окупантів з вимогою покарати восьмикласницю, яка у місті Яни Капу демонстративно не встала на уроці під час виконання гімну росії.

«Злочинна діяльність Таліпова з інформаційного обслуговування карателів агресора, мови ненависті, пропаганди військових злочинів, геноциду та расової дискримінації багаторазово разів потрапляла до нас у об’єктив, включаючи й інформування відповідних органів Євросоюзу.

Також було відомо про відкритий конфлікт Таліпова з терористом Єгором Гузенком щодо «крадіжок допомоги» солдатам агресора, а також спроби даного діяча підтримувати низку угруповань у боротьбі кланів колаборантів за злочинні крісла «глав адміністрацій» Феодосії та Коктебеля. При цьому також задіяний у «коктебельській боротьбі» колега Таліпова Олександр Горний днями заявляв про погрози на свою адресу від конкурентів".



До масштабної агресії, додають експерти, про Таліпова написали підконтрольні Аксьонову ЗМІ в особі Олега Крючкова. Він влаштував злив непривабливих епізодів особистого життя феодосійського колобка.

Крім того, проросійський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. В результаті їх притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії рф. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно даного окупанта за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

Раніше «ФАКТИ» писали про безславний кінець зрадника стремоусова.

127

Читайте нас у Facebook та Instagram