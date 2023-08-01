Примушував п'ятирічних дітей дивитися порно та ґвалтував: у Хмельницькій області винесли вирок батькові-збоченцю

В Україні винесено вирок черговому педофілу — 40-річного хмельничанина засуджено за згвалтування малолітньої доньки та розбещення власних малолітніх дітей.

Як повідомляють в Хмельницькій окружній прокуратурі, чоловік проведе за гратами 12 років.

Засуджений протягом декількох років розбещував власних дітей-двійнят, яким на момент вчинення злочину було по 5 років. Горе-батько примушував хлопчика і дівчинку дивитись відео порнографічного характеру та, користуючись відсутністю матері та безпорадним станом доньки, періодично її гвалтував.

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В прокуратурі зазначили, що батько погрожував розправою над дітьми та їхньою матір’ю, вимагаючи від малечі не розповідати про те, що він коїв.



«В суді обвинувачений заперечував свою вину. Однак прокурори довели його вину зібраними під час досудового розслідування доказами. Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку», — йдеться у повідомленні.

Раніше у МВС повідомляли, що на лаві підсудних опиниться мешканка Київщини, яка за гроші здавала в «оренду» знайомому сина та доньку. Чоловік водив 13-річну дівчинку та 11-річного хлопця до лазні, де дорослі влаштовували сексуальні розваги та знімали порнографічні матеріали з дітьми.

Фото Pixabay

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