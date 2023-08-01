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Залишився син: колишня футзалістка збірної України загинула на війні з росією (фото)

12:07 1 серпня 2023
Елеонора Мальцева

Сайт-реквієм «Ангели спорту», який створили на згадку про загиблих на війні з росією українських спортсменів, на жаль, поповнився ще одним ім'ям. Своє життя у боротьбі з окупантами віддала колишня футзалістка 10-разового чемпіона країни «Біличанки» та збірної України Елеонора Мальцева, повідомляє Women's sport UA на своїй сторінці у Facebook. Їй було 34 роки. У Елеонори залишився син Тимофій.

Зазначимо, що Елеонора Мальцева була однією з тих, хто брав участь у історичному, першому, матчі жіночої збірної України з футзалу, в якому наші дівчата у вересні 2007 року розгромили суперниць з Узбекистану — 7:1.

На важку втрату відреагували Асоціації футзалу України, а також колишня і нинішні футзалістки національної збірної, які стали віцечемпіонками Європи-2023. «Вічна пам'ять нашій захисниці. Нехай душа спочиває з миром», — написала Ірина Дубицька. «О Боже. Це як. Просто не віриться. Вічна пам'ять», — відреагувала на сумну звістку Анастасія Кліпаченко. «Мої співчуття», — зазначили у своїх коментарях Олена Кирильчук та Юлія Титова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув колишній футболіст «Динамо» Сергій Баланчук.

Фото Facebook

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