Всім мовчати: Кремль наказав своїм воєнкорам не розповідати про руйнування російських ліній постачання

На цьому наголосили експерти американського Інституту вивчення війни у своєму нещодавньому аналізі. ISW відзначає відсутність реакції військових блогерів на українську атаку на Чонгарський міст. Це є помітною зміною в тому, як вони висвітлюють військові дії, і може свідчити про те, що Кремль наказав їм не висвітлювати певні теми, такі як руйнування наземних ліній постачання.

Нещодавно українські збройні сили повідомили, що вони успішно вразили Чонгарський міст, який з'єднує анексований Крим з окупованою частиною Херсонської області на півдні України.

ISW зауважив, що ця тема не висвітлювалася російськими «військовими кореспондентами», в той час як вони висловлювали обурення і занепокоєння, коли той самий об'єкт був атакований у червні.

На думку аналітиків, так звані «військові блогери» можуть змінювати своє висвітлення війни на більш лояльне до російського наративу через страх покарання з боку Кремля.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ЗСУ за п'ять тижнів контрнаступу звільнили територію, яку росіяни окупували за пів року, вважає ISW.

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