У своєму останньому аналізі щодо ситуації на фронті американський аналітичний центр Інститут дослідження війни (ISW) зазначає, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, Бахмут і шляхи постачання міста знаходяться в межах досяжності вогню української армії. Росіяни захопили Бахмут після майже 11 місяців важких боїв, які вважаються найкривавішою піхотною битвою в Європі з кінця Другої світової війни.

Захоплення Бахмута стало найбільшим успіхом російської армії в Україні з липня 2022 року і захоплення Лисичанська. З моменту початку контрнаступу 4 червня українці проводять наступальні операції в районі Бахмута, зокрема, просуваючись на флангах російського угруповання в місті.

10 липня Маляр повідомила, що українська армія контролює невизначені пагорби навколо Бахмута, що ставить місто та шляхи його постачання під український вогневий контроль. Російські військові блогери повідомляють, що росіяни можуть опинитися в оточенні в Бахмуті.

На думку аналітичного центру ISW, останні дії українців навколо міста спрямовані на те, щоб закрити російські війська в Бахмуті в оточенні.

При цьому аналітичний центр зазначає, що про успіхи України в районі Бахмута повідомляють і російські джерела. Занепокоєння долею Бахмута з'являється і в російському інформаційному просторі, зазначає ISW. Російські військові блогери сигналізують, що росіяни можуть потрапити в оточення в Бахмуті.

Аналітичний центр також пише, що 10 липня українська армія провела наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

За оцінками ISW, загалом українці звільнили близько 253 квадратних кілометрів території в рамках свого контрнаступу (вища оцінка, ніж офіційно повідомляється Україною), в той час як росіяни, станом на 1 січня, зайняли 282 квадратних кілометри території в рамках свого зимового наступу.

Це означає, як зазначає аналітичний центр, що за п'ять тижнів контрнаступу українці звільнили майже стільки ж території, скільки росіяни окупували за шість місяців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за інформацією Генштабу ворог активно залучає резерви.

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