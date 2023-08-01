Прикривалися благодійним фондом: на чолі з депутатом шахраї заволоділи 10 мільйонами гривень «для ЗСУ» (фото, відео)

В Україні триває боротьба з шахраями. На злочинній схемі викрили депутата однієї із міських рад Сумщини. Він створив два шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі. Таким чином фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції. Про це повідомили в Національній поліції України.

«Встановлено, що очолив злочинну схему псевдозборів коштів для потреб військових депутат міської ради на Сумщині. Він найняв співробітників — менеджерів і операторів, які працювали в так званих офісах. Саме вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити підконтрольної благодійної організації. У такий спосіб шахраї зібрали понад 10 мільйонів гривень. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей — привласнили», — йдеться у повідомленні.

Під час викриття зловмисників поліцейські провели обшуки на території Київської, Дніпропетровської, Сумської областей, а також міста Києва.

«У помешканнях підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до вчиненні злочинів, поліцейські вилучили оргтехніку, мобільні телефони, гроші та документи. Крім того, заблокували рахунки фонду та пов’язаних із ним контрагентів, через які здійснювався вивід коштів», — повідомили в поліції.

Організатору злочину та сімом його спільникам оголосили про підозру у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто, а також про те, що у Києві знешкодили шахрая, який обманював рідних зниклих безвісти бійців ЗСУ.

68

Читайте нас у Facebook та Instagram