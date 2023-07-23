«Військовий дізнався про обман після важкого бою, в якому був поранений»: шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто

Про цю цинічну аферу, за якою, вочевидь, стоїть ціле злочинне угруповання, стало відомо завдяки волонтерам, документами яких заволоділи злочинці. Щоб потім, представившись цими волонтерами, продавати військовослужбовцям неіснуючі автомобілі. Від подібних махінацій постраждало не менше двадцяти осіб, і сума збитків становить не менше мільйона гривень. Деякі з постраждалих військовослужбовців, щоб купити машину, навіть взяли кредити. І лише після того, як перерахували «волонтерам» гроші, дізналися, що насправді автівок немає і не буде. «ФАКТИ» раніше неодноразово писали про викриті схеми шахраїв, але менше їх не стає.

«Військовий переказав „волонтеру“ 180 тисяч гривень, після чого шахрай зник зі зв'язку»

- Усе почалося з дзвінка військовослужбовця 1 липня, — розповідає «ФАКТАМ» засновниця благодійного фонду «Код Життя UA» Ірина Слюсаренко. — Людина дзвонила з передової. Він сказав, що купував машину у волонтера нашого фонду Олександра. Що Олександр надіслав йому свої документи, які підтверджували, що він є волонтером. Військовий переказав йому 180 тисяч гривень, після чого «волонтер» зник зі зв'язку. Наш Олександр нічого про це не знав. Коли сам Олександр зв'язався з цим військовослужбовцем, той зрозумів, що з ним спілкувалася зовсім інша людина. З'ясувалося, що хтось скористався документами нашого Олександра та провернув цинічну аферу.

Наступного дня був ще один дзвінок. А потім ще і ще… З того часу мені практично щодня дзвонять люди, які або вже переказали гроші шахраям, або вели з ними переписку і ось-ось збиралися це зробити. Документи нашого Олександра фігурують одразу у кількох таких історіях. Як шахраї змогли ними заволодіти, ми поки що не знаємо. Але буквально за два дні до першого дзвінка від постраждалого військового хтось зламав Сашину «хмару». Він оперативно змінив пароль, але, можливо, аферисти встигли вкрасти копії документів.

В інших історіях фігурують документи волонтерів з інших фондів, які також були вкрадені. Схема аналогічна, тому я впевнена, що за цим стоять одні й ті самі люди. Мало того — хоч документи й різні, а деякі номери телефонів в оголошеннях збігаються. Так от, волонтер з іншого благодійного фонду, ім'ям якого теж представлялися злочинці, розповів мені, що, схоже, він сам того не знаючи, передав шахраям свої документи. Він знайшов на ОЛХ оголошення про продаж автомобіля, який би підійшов для потреб фронту. Зв'язався з людиною, яка це оголошення розмістила. Обговорюючи нюанси купівлі-продажу, продавець попросив волонтера надіслати його документи — мовляв, щоби переконатися, що він справді з благодійного фонду. Волонтер, нічого не запідозривши, надіслав — і, очевидно, його документами так заволоділи злочинці. Вже незабаром шахраї ними скористалися, провернувши таку саму аферу, як і з документами Олександра.

У всіх випадках, про які я знаю, майданчиком для розміщення фальшивих оголошень був популярний сайт ОЛХ. Злочинці публікують там оголошення про продаж позашляховика, що підходить для фронту, за гарною ціною — наприклад, за 150−180 тисяч гривень. А хлопцям, які зараз на передовій, машини потрібні терміново. Вони бачать оголошення за досить привабливою ціною. Зв'язуються з продавцем, який представляється волонтером і дуже переконливо розповідає про те, що машина готова до продажу, що вона вже на кордоні й сплатити треба зараз.

Одне з фальшивих оголошень від цього угруповання

На підтвердження своїх слів продавець надсилає документи — копію паспорта, волонтерського посвідчення. Все це виглядає переконливо. Якщо загуглити ім'я цього волонтера, ти без проблем знайдеш інформацію про те, що ця людина справді є членом такої організації чи фонду. Як, наприклад, у випадку із нашим Олександром. Інформація про нього є на сайті нашого фонду. Єдиний нюанс — телефон продавця не збігається з жодним з тих номерів, які вказані на нашому сайті. Але номери ніхто не звіряє. А злочинці, щоби підстрахуватися, навіть на месенджери номера, з якого зв'язуються з потенційною жертвою, ставлять фотографії волонтера, яким вони представляються. Там все продумано до дрібниць. Наприклад, якщо вони дзвонять і кажуть, що стоять на кордоні, то на фоні обов'язково буде шум машин, що проїжджають повз. «Продавець» весь час на зв'язку — коли жертва відправляє завдаток, коли нібито машина проходить кордон. До речі, на цих етапах злочинці часто виманюють ще більше грошей. Наприклад, дзвонять і кажуть, що терміново потрібно додати ще десять тисяч на страховку або на розмитнення. А після того, як одержують усю суму, протягом кількох годин зникають. Пропадають зі зв'язку, видаляють у переписках всі повідомлення та деактивують оголошення на ОЛХ.

Ірина Слюсаренко та її фонд почали проводити своє розслідування, в ході якого самі вийшли на злочинців, які представляються Олександром.

- Дружина нашого Саші, зателефонувавши за таким оголошенням, сама зв'язалася з продавцем авто, який представився Олександром і надіслав вкрадені у Саші документи, — розповідає Ірина. — Не перериваючи зі злочинцем зв'язок, Саша із дружиною викликали поліцію, щоб зафіксувати прецедент та подати заяву. Заяву в нього прийняли. Але кримінальне провадження швидко закрили — бо, мовляв, самому Олександру не було завдано матеріальних збитків. Але це є абсурд. Так, Саша не перераховував свої гроші. Але злочинці вкрали його документи та активно ними користуються. Невже людина, у якої вкрали документи, не є постраждалою стороною? Це колосальна шкода його репутації як волонтера. І не можна виключати, що тепер сам Саша може бути у небезпеці. Потрібно розуміти, що багато постраждалих щойно з «нуля». Вони змучені, багато хто з пораненнями та контузіями. І тут вони дізнаються, що автомобіля, на який усім світом збирали гроші, не буде, що це був обман. Люди й так на межі, і тут з'ясовується, що у них забрали останні гроші. І не всі розбиратимуться в нюансах. Хтось зрозуміє, що це був не наш Олександр, а хтось може просто дізнатися його адресу — і наслідки можуть бути абсолютно непередбачуваними.

Листування потерпілого з аферистами

«Розголос допомагає запобігти новим випадкам обману, але далеко не всім»

- Деякі з постраждалих військових, до речі, взяли кредити, щоб купити ці автівки, — продовжує Ірина. — Знаю два такі випадки. Один узяв у кредит сто тисяч гривень, інший — 50 тисяч. Одного з постраждалих я понад пів години просто намагалася привести до тями. Він дізнався про шахрайство одразу після важкого бою, в якому був поранений. Почувши таке, він фізично не міг говорити… Вийшло, що немає ані грошей, ані машини, а кредит залишився. І зараз вони разом із побратимами зі своїх зарплат намагаються цей кредит закрити.

«Перед тим, як перераховувати гроші за машину, мій побратим показував мені документи „волонтера“, — розповів в ефірі „Сніданку з 1+1“ товариш по службі одного з постраждалих Артур. — Там було посвідчення, і це виглядало переконливо. Потім приходжу — а він лежить майже чорний весь. Беру його телефон, і бачу переписку, з якої стає зрозуміло, що це було шахрайство… Спочатку він перевів їм завдаток, потім вони сказали, що ще потрібні гроші на страховку, за додаткову оплату пропонували шини… Він переказав їм загалом понад 200 тисяч гривень».

Після того, як Ірина Слюсаренко написала про цю ситуацію у Facebook, їй щодня почали дзвонити люди, які стали жертвами аналогічного шахрайства.

- Дзвонять і ті, хто вже перерахував гроші, і ті, хто ось-ось збирався це зробити, але вчасно побачив мій допис, — каже Ірина. — Розголос допомагає запобігти новим випадкам обману, але далеко не всім. Злочинці продовжують розміщувати нові оголошення і схема працює. Наразі кримінальні провадження за фактом шахрайства відкриті лише за заявами від тих людей, які перерахували гроші. Нині цих кримінальних справ шість. Насправді їх має бути більше, але не всі постраждалі можуть оперативно написати заяви, бо перебувають на передовій. Є хлопці, які зможуть зробити це не раніше серпня. Проблема ще й у тому, що ці провадження відкриті в різних регіонах і поліція не поспішає їх об'єднувати — попри очевидні докази того, що за цими випадками стоять одні й ті самі злочинці. Вони використовують одні й самі вкрадені документи й навіть одні й самі номери телефонів. Цих номерів у них безліч, але, вивчаючи кожен такий випадок, я їх порівнювала — і багато номерів збігаються. Те саме з банківськими картками, на які жертви переказують гроші. Їх у злочинців близько 40. Але в деяких випадках вони також збігаються. До речі, після того, як жертви перераховують їм гроші, злочинці відразу переводять їх у криптовалюту. Щодо документів, то вони вкрали їх у волонтерів як мінімум із трьох благодійних фондів.

Крім того, наше власне розслідування показало, що деякі члени цього угруповання, очевидно, перебувають за кордоном. Нам вдалося з'ясувати, що чотири мобільні номери працюють із Молдови. А шахраї, з якими вийшла на зв'язок одна з наших волонтерів (розповівши їм легенду, що шукає авто для чоловіка на фронт), надіслали їй реквізити рахунку казахстанського банку.

Все це з'ясували ми самі, без допомоги поліції, яка не поспішає цим займатися. Мій день починається з того, що я знаходжу на ОЛХ чергові оголошення від цих шахраїв і намагаюся їх блокувати. Я навіть сама розмістила оголошення, в якому вказала, що шахраї використовують такі номери телефонів. Але ОЛХ його заблокував, написавши, що я своїми діями «можу нашкодити волонтерам» та «порушую їхні права». Я надала докази того, що ці «волонтери» — шахраї. На що отримала ввічливий лист, у якому мені подякували за співпрацю. І на цьому все. Ніхто не вжив жодних заходів, а оголошення від цих шахраїв продовжують з'являтися щодня.

Усім, хто телефонує за такими оголошеннями, бажаючи придбати авто, Ірина радить ретельно перевіряти інформацію. Пам’ятати, що фонд і волонтер в принципі не мають права продавати автівки. Вони можуть надавати лише безкоштовну допомогу.

- Ніколи не переводьте гроші на купівлю авто, тепловізорів і.т.д. на невідомі картки, — попереджає Ірина Слюсаренко. — Вийдіть з продавцем на відео зв’язок (варто відмітити, що шахраї, про яких йде мова у статті, ніколи на відео зв’язок не виходили, адже видавали себе за інших людей — .Авт.). Пам’ятайте, що вам мають надати техпаспорт на авто. А перераховувати гроші варто лише тоді, коли ваш друг, родич або людина, якій ви довіряєте, бачить це авто фізично.

Раніше «ФАКТИ» писали, что на Прикарпатті викрили афериста, який збирав гроші «для ЗСУ»: «наволонтерив» мільйон і поклав собі до кишені.

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