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Суспільство та люди

«Вам телефонують з міжнародної організації»: шахраї «оновили» схему з банківськими картками

19:34 31 березня 2023
Код CVV

На звільненій території Херсонщини почастішали скарги від мешканців на дії шахраїв, що представляються працівниками або волонтерами Міжнародної організації з міграції.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, постраждалі заявляють, що ці невідомі просили у них озвучити тризначне число на звороті банківської картки/код ЄДРПОУ/код із sms-повідомлення, мотивуючи своє прохання збором даних для нарахування грошової допомоги.

Тому представники влади офіційно заявили, що Міжнародна організація з міграції НІКОЛИ не запитує номер CVV (тризначне число на звороті банківської картки) або код ЄДРПОУ, а для виконання переказу благодійникам потрібні лише номер банківської картки (16 цифр) та номер рахунку IBAN.

«Якщо вас просять повідомити код CVV — це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки», — наголошують в ОВА.

Як відомо, на початку року Червоний Хрест припинив виплати ветеранам війни в Україні через дії шахраїв, які створили фейковий сайт «Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста», за допомогою якого виманювали гроші з довірливих українців,

Нагадаємо, раніше банди шахраїв, які наживались на рідних українських військових, які пропали безвісти, викрили на Одещині та на Рівненщині.

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