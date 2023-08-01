Кілька днів тому поховав батька: актор серіалу «Ейфорія» помер у 25 років

У понеділок, 31 липня, в Окленді, штат Каліфорнія, раптово помер популярний американський актор Ангус Клауд. Зірці культового молодіжного серіалу «Ейфорія» було всього 25 років. Нагадаємо, що творець «Ейфорії» Сем Левінсон став автором сценарію і режисером мінісеріалу «Ідол».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, родичі знайшли Ангуса непритомним. Вони викликали екстрену допомогу. Медики констатували смерть Клауда.

Поки сім'я актора не називає причину смерті. У заяві родичів йдеться, що Ангус страждав від проблем із психічним здоров'ям і не приховував цього. Він лікувався у психіатра. Були помітні значні поліпшення, проте кілька днів тому помер батько актора, і це серйозно вдарило по психіці Клауда.

У серіалі «Ейфорія», який знятий телеканалом HBO, Ангус зіграв Феско, торговця наркотиками з особистим моральним кодексом. Дебютант ні в чому не поступався Зендеї, яка стала головною зіркою проекту. «Ейфорія» витримала два сезони і отримала кілька престижних нагород, включно з преміями «Еммі» і «Золотий глобус». Вихід третього сезону був запланований на 2025 рік.

«Ми неймовірно засмучені звісткою про смерть Ангуса Клауда. Він був неймовірно талановитим і улюбленим членом сім'ї HBO і „Ейфорія“. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його друзям і родині в цей важкий час», — йдеться в повідомленні, яке опублікували в соцмережі X (колишній Twitter) творці серіалу.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть автора роману «Нестерпна легкість буття» Мілана Кундери.

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