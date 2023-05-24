Скандальна прем’єра в Каннах: мастурбація дочки Джонні Деппа удостоїлася п’ятихвилинної овації

На Каннському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра двох перших епізодів міні-серіалу «Ідол», який знімає американська компанія HBO Original. Інтерес до цього проєкту був величезний. По-перше, головну жіночу роль у ньому грає дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз. По-друге, одним із продюсерів є знаменитий співак The Weeknd. І це його акторський дебют. По-третє, автором сценарію і режисером став Сем Левінсон, чия «Ейфорія» вже стала культовою.

В «Ідолі» Левінсон пішов ще далі. Серіал насичений відвертими сценами настільки, що багато критиків уже навали його порнографічним. Взяти хоча б сцену, в якій Лілі-Роуз Депп мастурбує, використовуючи кубики льоду.

Вона грає поп-зірку, яка подібно до Брітні Спірс переживає психічний і нервовий зрив, викликаний смертю її матері. Продюсерам начхати на її особисте горе і депресію. Вони поспішають вичавити зі співачки все до краплі.

Сцена з фільму

Західна преса поспішила розкритикувати серіал, хоча поки, повторимо, представлені лише два епізоди. Прем'єра на HBO запланована на початок червня. А ось глядачі, які побували на перегляді «Ідола» в Каннах, влаштували його творцям п'ятихвилинну овацію. Зал стояв і аплодував Лілі-Роуз, The Weeknd і Сему Левінсону.

Міс Депп поспішила запевнити журналістів, що вона в захваті від роботи над серіалом. Відверті сцени її анітрохи не бентежать, а Левінсон — найкращий режисер з тих, з ким їй довелося працювати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дуа Ліпа з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з новим коханцем.

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