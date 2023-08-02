Сенсація в Німеччині: студенти-археологи знайшли сонячний годинник часів Середньовіччя

У Німеччині в ході археологічних розкопок недалеко від Марбурзького замку виявлено кишеньковий сонячний годинник з дерева та бронзи, виготовлений за часів Пізнього Середньовіччя.

Про це пише Arkeonews із посиланням на інформацію Марбурзького університету.

Зазначається, що знахідку зроблено студентами історичного семінару під час літніх навчальних розкопок в одному з садів Верхнього міста неподалік пізньоготичної церкви Кугелькірхе.

Як припускають в університеті, цей рідкісний пристрій розміром із сірникову коробку міг належати членам католицького чернечого ордена — Братства спільного життя, обитель якого знаходилася в цьому районі Марбурга до 1527 року.

За часів Реформації гессенський ландграф Філіп Великодушний передав місцеві монастирські будівлі щойно створеному волею цього правителя вищому навчальному закладу — першому протестантському університету Німеччини.

Студентами Марбурзького університету були Михайло Ломоносов, Дмитро Виноградов та Борис Пастернак. Загалом одинадцять колишніх учнів, чинних чи колишніх викладачів цього вишу стали лауреатами Нобелівської премії.

Науковий керівник навчальних розкопок професор д-р Фелікс Тайхнер (Prof. Dr. Felix Teichner) вважає цю знахідку сенсаційною: «Умовою для створення такого пристрою на рубежі Середньовіччя та Нового часу була тісна співпраця між володарями глибоких астрономічних та математичних знань і досвідом «.

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