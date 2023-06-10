Не лише золото, а й дерев'яні китайські скриньки, яким 2 тисячі років: що з колекції «скіфського золота» повернеться в Україну

Після остаточного рішення Верховного суду Нідерландів в Україну мають повернути 565 древніх предметів, які ще 2013 року надали 4 кримські музеї та історико-культурні заповідники для закордонної виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря». Серед цих артефактів не тільки вироби з дорогоцінних металів, але й речі з каменю, бронзи, глини (кераміка) і навіть з дерева.

— Спершу (восени 2013) виставка «Крим: золото й таємниці Чорного моря» демонструвалась в Бонні, а з початку 2014-го — в Амстердамі в археологічному Музеї Алларда Пірсона, — розповіла «ФАКТАМ» Людмила Строкова, яка в ті роки очолювала Музей історичних коштовностей України (нині Скарбниця Національного музею історії України). — Після завершення 31 серпня 2014 року виставки в Амстердамі 19 речей з Музею історичних коштовностей України було повернуто в Київ. Щодо 565 предметів з Криму, то Музей Алларда Пірсона заявив: хай їх долю вирішує суд — попри те, що Міністерство іноземних справ Нідерландів не визнало анексію Криму.

Страхова вартість 19 предметів з музею в Києві складала 11,5 мільйона євро. А страхова вартість 565 речей з кримських музейних установ була в декілька разів менше — 1,5 мільйона євро. Чому така велика різниця? Річ у тім, що всі 19 артефактів, надані на виставку Музеєм історичних коштовностей України, зроблені з золота. А серед 565 предметів з музеїв Криму чимало виробів з каменю, бронзи, глини, скла.

Сторінка каталогу виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря» з предметами з Усть-Альмінського городища. Знахідки належать до колекції Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Фото зі сторінки в «Фейсбуці» Національного музею історії України

Тут важливо зазначити, що одними з центральних експонатів виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря» були дерев’яні скриньки, привезені в Крим з Китаю приблизно 2 тисячі років тому. Дерево зберігається погано, тому, як правило, археологи знаходять металеві деталі старовинних дерев’яних виробів. Ці дерев’яні китайські скриньки збереглися значною мірою завдяки тому, що були вкриті лаком. Науковці знайшли їх в 1996 році на місці древнього городища скіфів Усть-Альма, яке знаходилося в південно-західній частині Криму. На реставрацію ці скриньки відправили в Японію, спеціалісти якої дуже добре впорались з цією роботою — навіть відновили орнаменти.

Одна з древніх китайських скриньок, яка демонструвалася на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря». Фото Peter Dejong (AP)

Нагадаємо, рашисти створювали безліч фейків, щоб завадити поверненню цих музейних експонатів в Україну.

P. S. Коли в 2022 році почалося відрите вторгнення російських військ в Україну, колекції багатьох наших музеїв було евакуйовано. Тож цілком можливо, що 565 артефактів з кримських музейних установ залишаться за кордоном до кінця війни.

На фото в заголовку: Ще один дуже рідкісний експонат — статуя діви з двома хвостами І-II століття нашої ери, яку було знайшли на місці грецької колонії Пантікапей на східному березі півострова. Фото Allard Pierson Museum

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