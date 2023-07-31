Росіяни обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні: є загиблий та поранений

Понеділок, 31 липня, став дуже важким не тільки для мешканців Кривого Рогу, який вранці пережив ракетну атаку росіян.

Окупанти також завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомив у Telegram очільник ОВА Олександра Прокудіна.

«Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Але поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть», — написав Прокудін.

Також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його ушпиталили.

Як відомо, після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, 29 липня через удар по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка. А наступного дня окупанти обстріляли житловий будинок у селі Новодмитрівка Херсонської області. Постраждала 33-річна жінка. Окрім того, за минулу добу росіяни завдали 68 ударів по Херсонській області, внаслідок чого п'ять людей зазнали поранень.

Як повідомляли «ФАКТИ», ворог вдарив по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила у будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих та 31 пораненого, серед яких четверо дітей.

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