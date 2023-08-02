Хорватія надала Україні мільйон євро для розмінування

Проблема мінної забрудненості землі в Україні надзвичайно гостра. З цього приводу в травні в Берліні відбулася конференція, присвячена агресії росіян та проблемам розмінування. Влада Хорватії виділила 1 мільйон євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (WPF), кошти підуть Україні для розмінування сільськогосподарські землі, повідомляє пресслужба WPF.

Проєкт має на меті обстежити продуктивні сільськогосподарські землі на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів, розмінувати їх, де це необхідно, і безпечно звільнити, щоб відновити виробництво продуктів харчування і підтримати життєдіяльність сільських громад. Проєкт також надаватиме підтримку фермерам у відновленні ґрунтів і відновленні сільськогосподарського виробництва після того, як землі будуть визнані безпечними. Роботи вже ведуться в Харківській області з планами розширити їх на Миколаївську та Херсонську області.

«Український уряд визначив розмінування як один з п'яти ключових пріоритетів для швидкого відновлення країни, оскільки це стосується безпеки людей, відновлення повноцінної роботи сільськогосподарських підприємств та налагодження ланцюгів постачання продовольства, — сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко. — Ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами над запуском ринку гуманітарного розмінування в Україні, закупівлею спеціалізованого обладнання, навчанням саперів, сертифікацією приватних операторів з розмінування та налагодженням локального виробництва. Кошти, залучені в рамках спільного Меморандуму з Хорватією та партнерами з ООН, будуть спрямовані на обстеження та очищення забруднених земель, які потенційно складають 174 000 квадратних кілометрів в Україні».

Війна завдала шкоди сільському господарству та виробництву продуктів харчування в Україні, порушила ланцюги поставок та експорт, збільшила виробничі витрати та спричинила масштабне мінне забруднення. За даними Оперативної оцінки збитків та потреб, опублікованої в лютому 2023 року, виробництво зернових та олійних культур в Україні скоротилося на 37 відсотків у 2022 році.

Хорватія прийматиме Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні 11−12 жовтня в Загребі. Конференція стане платформою для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив з розмінування в Україні.

Раніше повідомлялося, що НАТО узгодило пакет з трьох елементів, які наблизять інтеграцію України. Як пояснив Столтенберг, йдеться про багаторічну програму допомоги Україні у розмірі $ 500 млн на рік, зокрема з розмінування.

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