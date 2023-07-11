НАТО узгодило пакет з трьох елементів, які наблизять інтеграцію України: про що йдеться

Північноатлантичний Альянс, чергове засідання якого стартувало сьогодні у Вільнюсі, узгодив пакет з 3-х елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

Як пояснив Столтенберг, йдеться про багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. Також буде довгострокова програма військової допомоги у розмірі $ 500 млн на рік (це обладнання з розмінування, медицини тощо), а також створення органу Рада Україна — НАТО, де Київ зустрічатиметься з іншими країнами-членами для консультацій у кризових ситуаціях. Для України пообіцяли скасувати вимоги щодо виконання ПДЧ.

«Також завтра буде зустріч за участі президента Зеленського. Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО», — додав Столтенберг.

Умови вступу України до НАТО: закінчення війни, боротьба з корупцією, реформи та сумісність зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу, під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з росією.

Президент Зеленський по дорозі до Вільнюса розкритикував кулуарні переговори країн НАТО щодо України. Раніше йшлося про те, що у Вільнюсі Київ отримає досить потужний сигнал щодо свого майбутнього вступу до Альянсу. Але потім заяви європейських політиків стали іншими.

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