В Криму чути вибухи, рух Керченським мостом перекрито

Останнім часом в окупованому Криму постійно щось «відбувається», окупантам досить неспокійно.

У вівторок, 2 серпня, в Криму чули сильні вибухи, через які російські окупанти перекрили рух Керченським мостом. Про «бавовну» повідомляють у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«Що там гуркотить у Сімферополі?» — запитують у мережі.

Відповідь дає «НП/Сімферополь»: виявляється, у Сімферопольському районі, у Гвардійському дуже потужний вибух і «шапка» у повітрі.

За даними «Радіо Свобода», саме в цьому селищі розташована авіабаза «Гвардійське». Нині аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам рф. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

Окупанти поки ніяк не коментують НП, але в мережі вже показали фото вибухів.

А у Новофедорівці спрацювала російська ППО.

«Ніби росПВО спрацювала. Сподіваємося, що невдало», — констатують у «Кримський вітер».



Також з'явилися повідомлення про те, що через вибухи рух по Керченському мосту тимчасово перекрито.

За даними Кримінформ, рух Керченським мостом зупинився нібито на 20 хвилин, але «зараз рух відновлений».

Нагадаємо, останнім часом вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали звичним явищем. Зокрема, у вівторок, 1 серпня, у Севастополі також повідомляли про вибух. Він був настільки потужним, що його чули навіть у Бахчисараї, розташованому за 30 км від міста. Крім того, у Гвардійському також постійно лунають вибухи. Крім бази окупантів, там знаходиться залізничний вузол Остряково, магістральної лінії Джанкой — Сімферополь. Так, 20 липня, вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані аеродроми окупантів.

Через російську окупацію у Криму мало туристів. Місцеві мешканці також обурені тим, що на півострові поступово зникають виноградники, землю віддають під забудову.

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