Туристів немає, вино не купують: окупанти скаржаться на «мертвий сезон» у Криму

На фоні теперішнього колапсу туристичного сектору окупованого півострова, де днями знову вибухнув склад боєприпасів загарбників, російська пропаганда змушена визнати, що відсутність туристів підкосила виноробів Севастополя та Криму.

При цьому цитується «співзасновник виноробні» «Belmas Winery» колаборантка Катерина Бельмас. За її словами, «зараз не найкращий час для того, щоб бути виноробом у Криму», бо «майже немає туристів, які в інші роки забезпечували до половини продажів нашого вина», зазначає Асоціація реінтеграції Криму.

При цьому винороби Криму свої основні бізнес-зусилля бачать не стільки у виробництві самого вина, скільки в махінаціях із землями виноградників, вкрадених після початку окупації. Тож саме ці ділянки насамперед йдуть під незаконну забудову.

Також процвітають афери з відмивання «урядових інвестицій» на будівництво туристичних маршрутів та закупівлю російських саджанців. Але низьку якість такого посадкового матеріалу не приховують і самі окупанти, які намагаються хвалитися сімома тисячами гектарів виноградників, начебто закладених в умовах окупації.

Експерти асоціації додають: для підтримки виноградників у стабільному стані на півострові необхідно висаджувати щонайменше тисячу гектарів щорічно, а у програмі розвитку галузі, прийнятої в Криму у 2012 році, до 2020 року планувалося висадити не менше тридцяти тисяч гектарів. Тому занепад кримського виноградарства був запрограмований самою окупацією, а тепер лише вийшов у рамки, які окупанти вже просто не можуть приховувати.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли українські військові увійдуть до Криму.

Читайте також: Окупований Крим став могильником солдатів агресора

69

Читайте нас у Facebook та Instagram