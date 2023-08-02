Грошова допомога від ООН: в Кабміні пояснили, на які суми можуть розраховувати пенсіонери

Українці можуть отримати допомогу від Світової продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про людей похилого віку.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю спільного проєкту щодо додаткових заходів щодо соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

При цьому визначено механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ЗПС ООН отримувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, у яких розмір пенсійної виплати становить менш як 3 000 гривень на місяць та які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 N 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менш як 100 грн. Тобто, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2400 гривень, то йому доплатять 600 гривень, якщо ж пенсія 2900 гривень, то доплата від ООН становитиме 100 гривень.

Нагадаємо, мешканці Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

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