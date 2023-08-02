Жодних досягнень: експерт про «успіхи» окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

Починавши наступ на Лимано-Куп'янському напрямку, окупанти ставили перед собою два завдання: метою максимум був вихід на Лимано-Куп'янську вісь, а метою мінімум — відвернення уваги від Запорізької та Донецької областей, щоб змусило ЗСУ и перекинути сили на вказаний напрямок.

Наразі у окупантів іноді виходить досягти тактичних успіхів, але українські війська постійно відбивають території. При цьому загарбники не мають жодних досягнень.

Про це заявив у коментарі керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Ворог намагається діяти у посадках, у так званій «зеленці», місцями застосовує артилерію та танки. Але якщо глобально говорити про Лимано-Куп'янський напрям, то росія нічого не досягла від слова «взагалі», — вважає військовий експерт.

За словами Мусієнка, росіяни не змогли досягти жодного із раніше заявлених завдань — ні мінімум, ні максимум.

«Її війська не вийшли на Борову (Харківська область), не прорвали нашу оборону і не зайняли лівий берег річки Оскол, а також не вийшли на можливість атакувати наші позиції в районі Білогорівки та Бахмута з північного флангу», — додав він.

Як відомо, окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямі кілька тижнів тому. Спочатку повідомлялося, що російське військове керівництво стягнуло на цей напрямок фронту близько 100 тисяч окупантів.

Нагадаємо, за підсумками п’ятсот двадцять п’ятої доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни на передовій відбулось понад 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Знищено ще 540 російських окупантів.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

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