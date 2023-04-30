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Події

Росіяни зранку вдарили з «Градів» по центру Куп’янська: почалися пожежі

8:40 30 квітня 2023
Оперативне фото

Російський ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. Зокрема, вже зранку у неділю, 30 квітня, ворожі війська завдали удару по місту Куп'янськ. Там почалися пожежі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська», — розповів він.

Постраждали авто швидкої допомоги

4 авто було знищено

За словами Синєгубова, пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі.

Пошкоджений будинок

«Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих», — констатував очільник регіону.

Як відомо, 25 квітня російською ракетою було зруйновано музей Куп'янська, його завідувачка загинула, а наступного дня ворог двічі обстріляв пожежну частину у Харківській області.

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