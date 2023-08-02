З початку вторгнення росія втратила понад 247 тисяч своїх вояків, — Генштаб

Розпочалася п’ятсот двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.



Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по командному пункту та 1 по — зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.

Завдяки скоординованим діям бійців ЗСУ втрати ворога за добу склали:

- особового складу — 247 230 (+540) осіб ліквідовано,

- танків — 4217 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,

- артилерійських систем — 4866 (+27) од,

- РСЗВ — 700 (+1) од,

- засоби ППО — 463 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),



- автомобільної техніки та автоцистерн- 7349 (+25) од.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росія знов атакувала Україну дронами-камікадзе. Зокрема, на Київ БПЛА летіли одразу з декількох напрямків. Сил ППО збили всі дрони.

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