Реально звір-машина: Залужний показав в дії РСЗО RM-70 Vampire

Сили оборони України на лінії зіткнення постійно здійснюють тиск на ворога та примушують російських окупантів покидати свої позиції. І в цьому їм допомагає потужна військова техніка, як українська, так і отримана від західних партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової динамічної роботи на лінії зіткнення РСЗО RM-70 Vampire екіпажів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Свій допис він розмістив у Facebook.

За його інформацією, на відео ракетна пускова установка RM-70 Vampire, яка несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.

«Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу «Вогонь!», — так описує динамічну роботу командир RM-70 Vampire Павло.

«Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати», — додає топогеодезист RM-70 Vampire Іван.

Такі РСЗВ прийняли на озброєння армії Чехословаччини у 1971 році, проте техніка залишається ефективною. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет «Град» калібру 122-мм, але на відміну від російської версії, несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Рєзніков сьогодні показав десяту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ.

166

Читайте нас у Facebook та Instagram