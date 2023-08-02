Українські військові продовжують наступ у Донецькій області. Вони вибили російські війська з позицій у районі Авдіївки Донецької області в середу, 2 серпня. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямі.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

«У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки», — сказав він.

Крім того, за словами спікера, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста.

«Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки», — додав Ковальчук, зазначивши, що ворог продовжує чинити опір, застосовує резерви, тривають важкі бої.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Водночас ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи значних втрат противнику.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів та десятки одиниць техніки. Загальні втрати особового складу армії окупанта з початку повномасштабного вторгнення перевищили 247 тисяч.

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