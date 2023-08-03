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Спорт

Зінченко вдруге став батьком: зворушливі фото з пологового будинку

11:22 3 серпня 2023
Зінченко з новонародженим малюком

У родині футболіста лондонського «Арсеналу» та збірної України Олександра Зінченка та відомої журналістки Влади Седан сталося довгоочікуване поповнення.

«Ласкаво просимо у цей світ, наша принцесо», — поділилися своєю радістю щасливі батьки в соціальних мережах.

Примітно, що дитина з'явилася на світ 2 серпня — наступного дня після того, як старша дочка пари Єва відсвяткувала своє 2-річчя.

Додамо, що Олександр зміг особисто бути присутнім під час пологів та спостерігати за першими миттєвостями життя дитини, оскільки через травму пропускає турне свого клубу по США. Сезон же в АПЛ стартує для «канонірів» 12 серпня, коли віцечемпіони Англії приймуть на своєму полі «Ноттінгем Форест».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко вдруге став батьком.

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