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Спорт

«Восьмого березня тата вдома не чекайте»: Зінченко та Седан дізналися стать другої дитини (відео)

10:18 29 липня 2023
Олександр Зінченко із сім&#39;єю

У сім'ї футболіста «Арсеналу» та збірної України Олександра Зінченка, який зіграє на початку серпня у благодійному матчі Game4Ukraine, незабаром народиться друга дівчинка.

Про це Олександр та його дружина Влада Седан дізналися, влаштувавши гендерну міні-вечірку на домашньому стадіоні «канонірів» — «Емірейтс». Футболіст вийшов на поле разом із сім'єю, і коли дочка пари Єва забила гол у маленькі ворота, над полем рознісся рожевий дим — а це означає, що незабаром у родині народиться друга дівчинка.

«8 березня тата вдома не чекайте», — жартома написав щасливий Зінченко на стенді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Неймар, який отримав прощення, дізнався разом із ошуканою подругою стать майбутньої дитини.

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