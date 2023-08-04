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Ворог вночі бив по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування

8:40 4 серпня 2023
руйнування

Російські варвари майже щодня завдають удари по Дніпропетровщині. В ніч на 4 серпня росіяни знов атакували область. Наразі відомо про двох поранених.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольський район: влучили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

«Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома», — зазначив Лисак.

Крім цього, у місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві — знищені.

Останніми тижнями окупанти майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольському району. Так, 3 серпня росіяни обстріляли Дніпропетровську область з важкої артилерії — пошкоджено дві школи, а 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону.

Також ворог кожного дня обстрілює Херсон. 3 серпня росіяни двічі обстріляли собор у центрі міста, багато людей отримали поранення.

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