Війська рф намагаються наступати біля Мар’їнки та Авдіївки: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, але успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на всіх напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

За його інформацією, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. А також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральних частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці», — розповів Ковальчук.

За його словами, окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ та застосовують резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Там тривають важкі бої. Загалом протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. На заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Нагадаємо, за минулу добу російський ворог втратив в Україні 640 своїх військових, 27 безпілотників, 19 артсистем та десятки іншої техніки.

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