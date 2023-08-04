Розпочалася п’ятсот двадцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Третього серпня російська федерація завдала удару іранськими ударними БпЛА типу «Shahed» по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями. Так, у місті, окупаційні війська рф проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт рф. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.

В цілому втрати російського ворога за минулу добу склали:

- особового складу — 248 490 (+640) осіб ліквідовано,

- танків — 4228 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,

- артилерійських систем — 4911 (+19) од,



- засоби ППО — 466 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,

- спеціальна техніка / special equipment — 724 (+3).

Як повідомляли «ФАКТИ», українська армія продовжує атакувати російські лінії оборони на півдні країни. Дві з трьох гарячих точок знаходяться на лінії фронту на Запоріжжі, третя — в Бахмуті. Генерал армії Микола Маломуж вважає, що росіяни будуть тікати під ударами наших військ в Крим та Маріуполь.

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