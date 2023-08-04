«Зливав» дані про дислокацію частин ЗСУ: мешканця Краматорська відправили за зраду за грати на 9 років

На Донеччині суд виніс вирок чоловіку за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України (йому інкриміновано частину 3 статті 114−2 Кримінального кодексу України).

Як повідомили в обласній прокуратурі, зловмисника засуджено до 9 років за ґратами.

Фотограф-коригувальник

За даними слідства, у березні 2023 року місцевий фотограф-аматор у месенджері Telegram переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, спеціально створених задля збору розвідданих. І хоча мешканець Краматорська усвідомлював, що надана інформація може потрапити до російських військових та завдати шкоду національній безпеці України, проте це його не зупиняло.

Інформатор надсилав фотографії місць дислокації підрозділів ЗСУ на території міста. Через деякий час по одному з таких об’єктів російська армія поцілила ракетою, що спричинило його руйнування.

Після того, як чоловіка викрили правоохоронці, він чекав на вирок під вартою.

Нагадаємо, днями у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів. Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру.

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