36.29 / 36.89 39.95 / 40.79
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Зливав» дані про дислокацію частин ЗСУ: мешканця Краматорська відправили за зраду за грати на 9 років

12:05 4 серпня 2023
Вирок суду

На Донеччині суд виніс вирок чоловіку за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України (йому інкриміновано частину 3 статті 114−2 Кримінального кодексу України).

Як повідомили в обласній прокуратурі, зловмисника засуджено до 9 років за ґратами.

Фотограф-коригувальник

За даними слідства, у березні 2023 року місцевий фотограф-аматор у месенджері Telegram переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, спеціально створених задля збору розвідданих. І хоча мешканець Краматорська усвідомлював, що надана інформація може потрапити до російських військових та завдати шкоду національній безпеці України, проте це його не зупиняло.

Інформатор надсилав фотографії місць дислокації підрозділів ЗСУ на території міста. Через деякий час по одному з таких об’єктів російська армія поцілила ракетою, що спричинило його руйнування.

Після того, як чоловіка викрили правоохоронці, він чекав на вирок під вартою.

Нагадаємо, днями у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів. Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру.

12

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кінь

Овнам — чудові ідеї, Рибам — грошові надходження, Левам — висока посада: гороскоп на день Чарівної Конячки-Модниці

гривні

В Україні ввели новий вид штрафів, але водіям вони повинні сподобатись

Всихання листя огірків

Найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя: дайте його огіркам у серпні, і вони знову стануть зеленими

Дизайнерка інтер’єру Тетяна Денисенко

«Кришталь із бабусиного серванту чудово поєднується із сучасним посудом», — дизайнерка інтер'єру Тетяна Денисенко

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту