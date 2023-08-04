Дуа Ліпа ризикує втратити 20 млн доларів: співачку звинуватили в плагіаті

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, яка записала для «Барбі» пісню Dance The Night, звинувачується в плагіаті. Позов на 20 мільйонів доларів подав проти 27-річної поп-зірки музичний продюсер Боско Канте. Він стверджує, що вона використала запис, зроблений за допомогою його ток-боксу, у пісні Levitating. Це один із найпопулярніших у світі хітів у виконанні співачки.

Канте вважає, що він має повне право отримати частку від прибутку, який Levitating приніс Дуа Ліпе. Боско уточнює, що він дозволив співачці використовувати запис тільки в оригінальному треку. А Дуа Ліпа потім зробила це і в кількох реміксах, порушивши тим самим угоду з ним.

Продюсер заявив, що він створив пристрій ElectroSpit Talk Box, який виконавці можуть носити на шиї. Він вміє перетворювати голосові вібрації на інструментальні шуми. І Дуа Ліпа тепер активно використовує його ток-бокс. Вона зробила ремікс пісні The Blessed Madonna також без дозволу Боско.

Дуа Ліпа наразі перебуває на відпочинку в Албанії, де народилися і виросли її батьки. Вона поки що не коментує звинувачення на свою адресу. Поп-діва виставляє в Instagram сексуальні знімки, змінюючи сміливі вбрання одне за одним.

«Усе, що я роблю, це пляжничаю», — написала Дуа Ліпа під одним із таких постів.

Це не перший випадок, коли співачка стикається з судовим позовом через Levitating. У березні 2022 року гурт Raggae Artikal Sound System подав проти неї позов, у якому стверджувалося, що Дуа Ліпа скопіювала приспів їхньої пісні 2017 року Live Your Life. Справу було припинено в червні.

Інший позов подали проти поп-зірки автори пісень Л. Рассел Браун і Сенді Лінцер. Вони звинувачують співачку в тому, що вона використовувала мелодію з їхньої пісні 1979 року Wiggle And Giggle All Night. Цей процес ще не завершений.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дуа Ліпа з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з новим коханцем.

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