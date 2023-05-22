Дуа Ліпа з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з новим коханцем

Каннський міжнародний кінофестиваль традиційно приваблює безліч знаменитостей. На червоній доріжці прагнуть з'явитися не лише кінозірки. Не стала винятком і британська попзірка Дуа Ліпа.

27-річна співачка пройшлася набережною Круазет під руку зі своїм новим бойфрендом, французьким кінематографістом Роменом Гаврасом. 41-річний син відомого режисера Коста-Гавраса відомий як автор відеокліпів на пісні багатьох зірок сучасної музики.

27-річна Дуа Ліпа пройшлася набережною Круазет під руку зі своїм новим бойфрендом, французьким кінематографістом Роменом Гаврасом

Про роман Липи та Гавраса стало відомо у березні. Але у Каннах пара вперше з'явилася відкрито на публіці.

Дуа обрала для такого важливого виходу у світ чорну сексуальну сукню від Celine. Ромен був у класичному чорному смокінгу.

Для цього виходу співачка вибрала чорну сексуальну сукню від Celine

Гаврас раніше зустрічався з іншою британською поп-зіркою — його подругою була Рита Ора, яка виступила на сцені «Євробачення-2023» разом із юною біженкою з Рівного.

Липа мала кілька романів. У грудні 2021 року вона розлучилася з Анваром Хадідом, братом супермоделей Джіджі та Белли Хадід.

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