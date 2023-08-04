Готують провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі: СБУ попередила про підступні плани «вагнерівців»

Російські спецслужби мають намір використати «вагнерівців», переміщених до Білорусі, для вчинення масштабної провокації нібито від імені України на Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це повідомили у СБУ, додавши, що за наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом «вагнерівців».

Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному планується звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Інформацію про запланований у білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця зс рф, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи полоненого

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста.

Карта НПЗ, знайдена в телефоні

Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі у якості учасника ПВК «Вагнер».

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

А тим часом польська влада поінформувала партнерів по НАТО про пересуванням російських найманців «Вагнера» в бік Сувальського коридору, недалеко від Гродно в білорусі.

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