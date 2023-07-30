Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість пересуванням російських найманців «Вагнера» у сусідній білорусі.

«У нас є інформація, що більше сотні найманців групи „Вагнер“ просунулися в бік Сувальського коридору, недалеко від Гродно в білорусі, — заявив у суботу політик, повідомляє агентство PAP. — Це робить ситуацію на кордоні ще більш загрозливою».

Гродно розташоване на заході білорусі, приблизно за 15 кілометрів від кордону з Польщею, країною-членом НАТО. Сувальський коридор — це коридор на польській і литовській території між білоруссю і російським балтійським ексклавом Калінінградом. У надзвичайній ситуації росія може відрізати країни Балтії від решти території НАТО, захопивши його.

Антон Мотолько, засновник білоруського опозиційного проэкту «Гаюн», який відстежує військову активність в країні, повідомив Reuters, що його група не має доказів наближення «вагнерівців» до Гродно.

Раніше експерт і журналіст Віталій Портников озвучив ідею угоди диктаторів путіна та лукашенка щодо використання групи «Вагнер» у білорусі.

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