Можуть атакувати Київ з білорусі: британський генерал попередив українців про небезпеку від «вагнерівців»

Україна має остерігатися можливого нападу «вагнерівців» на Київ, після того, як ватажок євгеній пригожин виїхав у білорусь.

Таку думку у інтерв'ю Sky News висловив колишній голова Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт.

Він заявив, що той факт, що пригожин поїхав саме у білорусь, викликає певне занепокоєння. На його думку, лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з ватажком «вагнерівців» на Київ з білорусі.

«Якщо пригожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва, звідки почалася війна», — додав Даннатт.

Британський військовий наголосив, що існує ймовірність, що росія може використати групу «вагнера», щоб спробувати знову захопити українську столицю.

Нагадаємо, повстання пригожина тривало лише один день. Попри те, що він контролював територію росії площею майже 5 тисяч квадратних кілометрів, ввечері 24 червня ватажок погодився зупинити рух колон своїх бойовиків.

Згодом стало відомо, що кримінальну справу стосовно пригожина закриють, він «піде в білорусь». А його найманці підпишуть контракт з міноборони рф. Таку гарантію пригожину нібито дав путін через лукашенка.

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