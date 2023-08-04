Лондон: російські війська на півдні України під тиском

Український контрнаступ чинить тиск на російські окупаційні війська на півдні України, повідомляє британська розвідка.

«Загальні проблеми, з якими стикаються російські командири на півдні, ймовірно, включають мізерні запаси артилерійських боєприпасів, нестачу резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, бойові дії зосереджені, зокрема, на двох ділянках. На південь від міста Оріхів українським нападникам протистоїть 58-а армія. Ці сили, швидше за все, борються з бойовою втомою і виснаженням передових полків, які беруть участь в інтенсивних боях вже більше восьми тижнів. Далі на схід, біля Великої Новосілки, російські війська складаються з підрозділів Східного і Південного військових округів, що призводить до проблем з координацією дій.

«Частини 5-ї армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що ротація з лінії фронту вже давно назріла», — йдеться у заяві Лондона.

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