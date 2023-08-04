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Події

Падіння гвинтокрила в Броварах: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

18:51 4 серпня 2023
На місці авіатрощі

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо авіакатастрофи в Броварах, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, і обрав запобіжний захід усім підозрюваним.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

При цьому у відомстві уточнили, що чотирьох підозрюваних утримуватимуть під вартою без можливості внесення застави, а начальника служби безпеки польотів помістили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах упав вертоліт, у якому перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники. Усі вони загинули на місці події. Після цього правоохоронці розпочали розслідування.

Кілька днів тому стало відомо, що п'ятьох чиновників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинуватили в рамках цієї справи.

Силовики підозрюють:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України;
  • в.о. командира частини;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Як відомо, 18 січня 2023 року у Броварах Київської області у житловому кварталі впав гелікоптер ДСНС. На його борту були міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники. Внаслідок аварії загинуло керівництво МВС, екіпаж, а також п’ятеро жителів міста Бровари.

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