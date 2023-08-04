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Гороскоп

Час неймовірних подій: астрологиня назвала 3 знаки Зодіаку, які зможуть казково розбагатіти у серпні

19:55 4 серпня 2023
Гороскоп багатства

Серпень може стати щедрим на реалізацію грошових ідей і перспективних проєктів, які мають принести непоганий прибуток. Щоправда, робити це потрібно до 23 серпня — початку ретроградного руху Меркурія, попередила астролог Людмила Булгакова.

Вона назвала три знаки Зодіака, до яких Золотий Телець у цей період буде особливо прихильним.

Телець

Тельці будуть мати всі підстави для того, щоб на своєму досвіді відчути сенс приказки «не щастить у коханні, пощастить у грошах». В особистому житті справи будуть складатися не найкращим чином, тому потрібно зосередитись на фінансах — тут представникам знака пощастить. Щоправда, їм необхідно буде дотриматися однієї умови: оскільки на манну небесну розраховувати не доводиться, доведеться посилено попрацювати.

Рак

Представники знаку отримуватимуть гроші та подарунки, практично нічого для цього не роблячи — здаватиметься, що таким чином обставини складатимуться самі собою, начебто за помахом чарівної палички. Насправді гроші, які буквально падатимуть на голову, не більше ніж бумеранг, який нарешті повернеться до своїх «господарів»: певний час тому вони комусь допомогли, тож тепер самі зірки допоможуть їм.

Терези

Зірки радять згадати про те, що гроші люблять тишу, і не базікати зайве про кошти, які ви отримуєте у цей час. Найімовірніше, Терези отримають нове — перспективне і добре оплачуване — замовлення, про яке мріяв багато хто, але пощастить саме представникам знака. Проте оскільки конкуренти цілком можуть втрутитися і перехопити його, тож представникам знака краще вдати, що в їхній діловій сфері нічого не відбувається.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто із знаків Зодіаку народжений для того, щоб стати мільйонером.

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