«Такі спецоперації повністю законні»: очільник СБУ прокоментував атаки дронів на кораблі росії в Чорному морі

Після того, як вночі 5 серпня морські дрони атакували танкер в районі мосту через Керченську протоку, голова СБУ Василь Малюк заявив, що такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

«Будь-яка „бавовна“, що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Якщо росіяни хочуть, аби „бавовна“ припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», — зазначив очільник української спецслужби.

Нагадаємо, що напередодні СБУ та ВМС України провели спецоперацію біля Новоросійська, де в бухті пошкодження отримав великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк».

Фото СБУ

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