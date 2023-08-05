36.85 / 37.49 40.67 / 41.51
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Такі спецоперації повністю законні»: очільник СБУ прокоментував атаки дронів на кораблі росії в Чорному морі

9:35 5 серпня 2023
Василь Малюк

Після того, як вночі 5 серпня морські дрони атакували танкер в районі мосту через Керченську протоку, голова СБУ Василь Малюк заявив, що такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

«Будь-яка „бавовна“, що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Якщо росіяни хочуть, аби „бавовна“ припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», — зазначив очільник української спецслужби.

Нагадаємо, що напередодні СБУ та ВМС України провели спецоперацію біля Новоросійська, де в бухті пошкодження отримав великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк».

Фото СБУ

19

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Раймонд Паулс за роялем

Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

Христина з батьком

Орбакайте показала, як зараз виглядає перший чоловік Примадонни, а Галкін — чим займається її син (відео)

кінь

Овнам — чудові ідеї, Рибам — грошові надходження, Левам — висока посада: гороскоп на день Чарівної Конячки-Модниці

гривні

В Україні ввели новий вид штрафів, але водіям вони повинні сподобатись

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту