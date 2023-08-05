«Цифра вироку не для мене. Я чудово розумію, що сиджу довічний термін»: Навальний відреагував на рішення російського суду

Московський міський суд засудив Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм. Відомий опозиціонер має відбувати покарання у колонії особливого режиму. Навального вперше судили за політичною статтею. Раніше його було засуджено до дев'яти років колонії за звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду.

Разом із Олексієм у справі проходив колишній співробітник його штабу Даніель Холодний. Йому дали вісім років у колонії загального режиму.

Навального звинувачували за шістьма статтями Кримінального кодексу: про створення екстремістського співтовариства, публічні заклики до екстремізму, створення некомерційної організації (НКО), яка посягає на права громадян, фінансування екстремістської діяльності, а також залучення неповнолітніх до здійснення небезпечних дій та реабілітації нацизма. Судове провадження у цій справі розпочалося у травні 2023 року.

Процес відбувався у закритому режимі. До зали суду не пустили навіть батьків Навального. Судді приїжджали до виправної колонії № 6 у селищі Мелехово Володимирської області, де опозиціонер відбуває покарання за попереднім вироком.

Головою суду був Андрій Суворов, який розглядав раніше справи топ-менеджера «Інтер РАТ» Карини Цуркан та американського громадянина Пола Уїлана. Вони були засуджені до 15 та 16 років в'язниці відповідно за звинуваченнями у шпигунстві.

Навальний чітко розумів, що на нього чекає. Напередодні оголошення вироку Олексій заявив, що очікує «великого, сталінського терміну — 18 років або на кшталт того». Опозиціонер упевнений, що влада має одну мету — залякати його прихильників і «вибити з голови росіян думки про протидію».

Вже після оголошення вироку Навальний написав у соцмережах наступний коментар:

«19 років колонії особливого режиму. Цифра немає значення. Я чудово розумію, що, як і багато політв'язнів, сиджу довічний термін. Де довічність вимірюється терміном мого життя або терміном життя цього режиму. Цифра вироку не для мене. Вона для вас. Вас, а не мене хочуть налякати та позбавити волі до опору. Вас змушують здати без бою свою росію банді зрадників, злодіїв та негідників, які захопили владу. Путін не повинен досягти своєї мети. Не втрачайте волі до спротиву».

Європейський Союз негайно засудив ухвалу Московського міського суду. Офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано у своїй заяві 4 серпня підкреслив, що Навальний був засуджений за дії, «які є законною політичною та антикорупційною діяльністю».

«Вирок показує, наскільки його бояться російська влада. Пан Навальний є ще одним прикладом систематичних репресій з боку російської влади та їх нехтування правами людини щодо своїх власних громадян», — написав Стано.

ЄС закликає росію виконати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та негайно звільнити Навального з в'язниці. ЄС нагадує, що росія, як і раніше, зобов'язана повністю виконувати рішення ЄСПЛ щодо порушень прав людини, які мали місце до 16 вересня 2022 року, коли москва в односторонньому порядку перестала дотримуватися Європейської конвенції про права людини.

Тим часом кремлівський диктатор володимир путін, ордер на арешт якого за депортацію українських дітей виписав Міжнародний кримінальний суд (МКС), може отримати чергові ордери — вже в інших справах.

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