Несподіване зізнання путіна може коштувати йому нового ордера від МКС

Кремлівський диктатор володимир путін, ордер на арешт якого за депортацію українських дітей виписав Міжнародний кримінальний суд (МКС), може отримати й інші ордери — вже за іншими справами.

Як пише «Голос Америки», справа щодо депортації дітей — не єдина справа, яку розслідує МКС. За словами голови суду Пьотра Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора МКС, який може зробити відповідні запити, а досудові судді Міжнародного кримінального суду — виришити, чи є для цього підстави.

«Прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах. Ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу», — говорить Гофманський.

Видання зазначає, що така справа може стосуватися воєнних злочинів, вчинених ПВК «Вагнер». В росії її статус не визначений, втім, путін називав величезні суми, які держава-агресорка спрямувала на фінансування цієї групи. Господар кремля також особисто підписував укази про помилування ув'язнених, яких набирали з колоній та відправляли воювати в Україну та вручав державні нагороди «вагнерівцям».

Журналісти пишуть, що найманці групи «Вагнер» знаходяться під санкціями США та інших країн з 2017 року, але росія, заперечуючи контроль над цією ПВК, уникала юридичної відповідальності за її дії. А нові зізнання путіна можуть посунути справу встановення зв'язку «Вагнера» з російською державою.

«Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками групи «Вагнера» надав нещодавно сам путін. Він визнав, що москва з травня 2022 року по травень 2023 року «повністю фінансувала» найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету. На думку експертів з міжнародного права, ця заява путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками «Вагнера», — йдеться у статті.

Професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс вважає, що слова путіна «потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення росії до відповідальності за дії „Вагнера“ та притягнення особисто путіна до відповідальності як лідера рф».

Нагадаємо, що володимир путін заявляв, що в росії немає закону про приватні військові організації — група «Вагнер», за його словами, «є, але юридично не існує». Наразі найманці базуються у бєларусі — тути їх відправили після «маршу» на москву.

Фото Pixabay

134

Читайте нас у Facebook та Instagram