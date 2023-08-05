Велика битва може не знадобитися: військовий експерт назвав умову успіху контрнаступу ЗСУ

Військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Мьоллінгг назвав умову успіху наступу ЗСУ — подолання першої лінії російської оборони. До речі, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, підрозділи Сил оборони її вже подекуди прорвали, але стикаються з шаленим опором ворога.

Як пише «Німецька хвиля», Крістіан Мьоллінгг висловив думку, що частинам ЗСУ достатньо просунуться до ліній постачання на залізниці та траси у напрямку Мелітополя — в цьому випадку вся територія до Азовського моря опиниться в зоні досяжності української артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Якщо це станеться, великий прорив російської оборони та велика битва може і не знадобитися — достатньо домогтися, щоб війська рф більше не могли утримувати позиції на півдні. «Тоді їм доведеться відступити», — додав військовий експерт.

На його думку, Силам оборони Україні потрібно надати ще більше всіх видів західних озброєнь, у тому числі й засобів протиповітряної оборони, техніки для розмінування, а також боєприпасів. Також ЗСУ потребують ракет більшої дальності.

Крістіан Мьоллінгг закликав Німеччину передати Україні крилаті ракети Taurus, назвавши «маячнею» твердження, що ця поставка може призвести до ескалації. Адже раніше Великобританія та Франція вже передали Україні схожі ракети.

Військовий експерт додав, що уряд ФРН має скласти план дій, що враховує потреби ЗСУ на пів року наперед. Адже, на його думку, досі Німеччина завжди реагувала надто пізно.

Раніше Мьоллінгг зазначав, що війна в Україні вступає в нову фазу. За його словами, Україна намагається прорвати лінії оборони в двох точках на півдні, відбуваються також важкі українські атаки на Бахмут, який має велике символічне значення для путіна.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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